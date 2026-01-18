На Крещение в Карелии прогнозируют мороз до -9 градусов

В понедельник, 19 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток -1, -6°С, местами до -9°С.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью -7°С, днём -5°С. В Кеми температура ночью составит -6°С, днём -3°С. В Кондопоге и Медвежьегорске ночью столбики термометров покажут -3°С, днём -1°С. В Олонце ночью на термометрах будет -4°С, днём 0°С. В Пудоже ночью -5°С, днём -2°С. В Сегеже синоптики прогнозируют ночью -4°С, днём -3°С. В Сортавале температура воздуха ночью опустится до -4°С, днём будет -1°С. В Суоярви ожидается ночью -4°С, днём -2°С.