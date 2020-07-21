На Кижах проведут заплыв на открытой воде

8 августа на острове Кижи будет организован заплыв на открытой воде «Кижи Swim». Пловцы будут соревноваться на четырех различных дистанциях - от полумили до трех морских миль, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

На соревнования уже зарегистрировались спортсмены из шести регионов страны. Из-за пандемии и действующих ограничений в этом году турнир пройдет без иностранцев.

Помимо заплыва по Онежскому озеру спортсменов ждут экскурсия по заповедному острову и памятные суверниры.