04 июня 2021, 11:19
Общество

На Древлянке проведен масштабный субботник

Участники экологической акции собрали мусор, удалили сухие ветви кустарников, провели санитарную обрезку деревьев

Вчера в Петрозаводске состоялся субботник на пересечении улицы Попова и Лососинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Эта территория уже на протяжении двух лет становится местом несанкционированных свалок. Жители Древлянки неоднократно жаловались в администрацию города на сложившуюся ситуацию.

В итоге участники субботника собрали 27 кубометров мусора, обрезали сухие ветви кустарников, провели санитарную обрезку деревьев. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
Древлянка
Мэрия
субботник
улица Попова
Лососинское шоссе
новости петрозаводска