На Древлянке проведен масштабный субботник

Вчера в Петрозаводске состоялся субботник на пересечении улицы Попова и Лососинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Эта территория уже на протяжении двух лет становится местом несанкционированных свалок. Жители Древлянки неоднократно жаловались в администрацию города на сложившуюся ситуацию.

В итоге участники субботника собрали 27 кубометров мусора, обрезали сухие ветви кустарников, провели санитарную обрезку деревьев. Фото мэрии Петрозаводска