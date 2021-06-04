Круизные лайнеры зачастили в петрозаводский порт

Когда в XIX веке прибывал пароход из Петербурга, сбегался весь город посмотреть на пассажиров. Можно было увидеть модных современников и последние парижские наряды. И дорога из порта (нынешний пр. К.Маркса, бывшая Английская) лежала прямо перед прибывшими. Она вела их на бывшую Круглую площадь, где располагались присутственные места и где жил и принимал посетителей губернатор Олонецкой губернии.

Сегодня основные ворота города - это ЖД вокзал и лежащий перед ним проспект Ленина. Проспект держит направление на набережную Петрозаводской губы Онежского озера и непосредственно к мэрии города.

А завтра, возможно, главным транспортным путем станет аэропорт, и тогда набережная Варкауса займет место главной улицы города. (Видео)