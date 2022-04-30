На Древлянке пропало электричество

Сегодня в 13:10 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Древлянке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение вызвано повреждением на централизованных сетях. Сейчас специалисты занимаются устранением неисправностей.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. Фото: pixabay.com/qimono