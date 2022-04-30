Троллейбус загорелся в центре Петрозаводска

Сегодня днем в центре Петрозаводска воспламенился троллейбус с пассажирами. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным свидетелей происшествия, транспортное средство загорелось у торгово-развлекательного центра «Макси». Судя по фото, очаг возгорания находился в районе колеса. Всех пассажиров троллейбуса вывели на улицу.

Причины происшествия пока не известны. Фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»