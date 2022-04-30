Подозреваемый в краже мужчина попал на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, попавшего в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Видео опубликовано пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении кражи товара. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефонам: 8 911 434 11 08 и 8 921 016 92 87. Конфиденциальность гарантируется.