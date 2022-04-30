Подростка осудили в Карелии за кражу денег

В Медвежьегорске вынесен приговор несовершеннолетнему местному жителю. Юношу обвиняли в краже, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в ноябре 2021 года подросток выпивал в одной из квартир в компании друзей. Юноша воспользовался тем, что один из его приятелей отвлекся, и украл у него деньги - 44 тысячи рублей. Наличку он вытащил из кармана потерпевшего.

Суд признал молодого человека виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Фото: pixabay.com/ottawagraphics