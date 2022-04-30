30 апреля 2022, 10:29
Подростка осудили в Карелии за кражу денег
Суд вынес приговор по делу несовершеннолетнего жителя Медвежьегорска
В Медвежьегорске вынесен приговор несовершеннолетнему местному жителю. Юношу обвиняли в краже, сообщает Следственный комитет.
В суде было установлено, что в ноябре 2021 года подросток выпивал в одной из квартир в компании друзей. Юноша воспользовался тем, что один из его приятелей отвлекся, и украл у него деньги - 44 тысячи рублей. Наличку он вытащил из кармана потерпевшего.
Суд признал молодого человека виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Фото: pixabay.com/ottawagraphics