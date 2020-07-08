Мясников предупредил россиян о вирусах из Китая пострашнее COVID-19

Могут ли какие-то болезни быть пострашнее коронавируса и бубонной чумы? Ответ на этот вопрос дает популярный теледоктор Александр Мясников, назвавший в беседе с «Комсомольской правдой» болезни-убийцы.

Врач призвал опасаться сообщений из Китая о новом свином гриппе. По его словам, вспышка этого заболевания может привести к пандемии «с миллионом смертей». Мясников обратил внимание, что лекарств и вакцины от гриппа нет, а в отличие от ковида, он убивает детей и молодых.

Также, по мнению теледоктора, нужно бояться птичьего гриппа, смертность от которого составляет 35-45%.

«Потому что грипп – не коронавирус. Коронавирус тлеет, а грипп – взрыв. А потом считаем убитых»,

- разъяснил Мясников. Он напомнил, что несколько лет назад птичий грипп был выявлен в Подмосковье, когда было уничтожено много птицеферм, умерло много кошек, которых кормили курятиной.

Мясников назвал коронавирус учениями, которые показали, что люди «вообще ни к чему не готовы» и «беззащитны»:

«Ничего не можем, ничего не умеем. И можем только ходить в масках: видите, мы заботимся. Ну ходят в масках. И что? Хоть одну эпидемию маски остановили?», - говорит врач.