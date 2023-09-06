«Мы здесь как проклятые». Так живут в «жемчужине Карелии»

Текст: Антонина Кябелева, фото: Татьяна Яковлева

Вечером 5 сентября в поселке Тиурула Лахденпохского района состоялась встреча граждан с представителями районной и поселковой администрации, сотрудниками ГИБДД. На встречу приехал и депутат ЗС РК Леонид Лиминчук.

Встреча проходила на улице, так как больше в поселке собраться негде. Она получилась эмоциональной. Лиминчук пытался убедить граждан, что если возникают проблемы, нужно обращаться в органы власти.

Подобные советы вызывали нескрываемое раздражение. Граждане прямо говорили, что на свои обращения они порой даже ответов не получают, дороги чистятся очень плохо, не везде в поселке есть уличное освещение.

«Мы здесь как проклятые!»

- возмущались люди.

Граждане не могут добиться, чтобы в поселке появились дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 20 километров в час. Учитывая, что тротуаров в поселке нет, люди боятся за свою жизнь, но особенно за жизнь своих детей.

Около двадцати лет граждане безуспешно пытаются добиться от власти ремонта дороги. За это время куда они только ни обращались: в районную администрацию, минтранс РК, карельское правительство, администрацию президента РФ. К одному из последних обращений жители карельского поселка приложили копии своих, как они определили, «многолетних терзаний», которые заняли 72 листа.

По мнению граждан, жизнь в Тиурула давно не отвечает требованиям элементарной безопасности. А с развитием туризма ситуация стала совсем невыносимой.

Фактически речь идет об асфальтировании десяти километров дороги: подъезд к поселку и дорога «Тиурула-Хапалахти». Эта дорога регионального значения, но от этого не легче.

По расчетам заместителя премьер-министра карельского правительства Оксаны Чебуниной, асфальтирование дороги с учетом устройства тротуаров и линии освещения обойдется бюджету в 300 миллионов рублей за 1 километр.

Судя по официальным ответам, таких денег на обустройство дороги для жителей Тиурула нет.

Граждане уверяют, что им не нужна в поселке автострада стоимость в 300 миллионов за километр. Жители поселка самостоятельно выяснили, во что может обойтись асфальтирование дороги. По их информации, это 6-10 миллионов рублей за километр.

Сейчас в Сегеже завершается строительство дороги к частному отелю, на которую карельское правительство не пожалело 283 миллиона рублей. Видимо, частный отель важнее. Хотя с этим можно было бы поспорить, учитывая, что Карелия пытается позиционировать себя как туристический регион.

Дело в том, что Тиурула имеет выход к Ладожскому озеру. Это первый карельский поселок, который встречается на пути у туристов, прибывающих в нашу республику из Ленинградской области со стороны Приозерска. Поселок соединен мостом с Кильпола - самым большим островом на Ладоге. Расположенные здесь гостевые дома, базы отдыха, палаточные кемпинги привлекают значительный поток туристов.

Центральная поселковая улица Солнечная является единственной автодорогой, ведущей на остров Кильпола.

«Дорога у нас грунтовая. В сухое лето у нас такая пыль, что мы не видим соседних домов. Машины носятся на огромной скорости. Скоростной режим вообще не соблюдается. Мы постоянно обращаемся в самые разные органы власти, но нас никто не слышит. Кильпола – это жемчужина Карелии. Мы не против развития туризма. Но создайте нормальную инфраструктуру, заасфальтируйте дорогу, сделайте «лежачих полицейских», ограничьте скорость по поселку до 20 километров в час, чтобы местные жители могли как-то существовать»,

- сказала жительница поселка Татьяна Яковлева.

На улице Солнечная расположена детская площадка, фельдшерский пункт, сельский магазин. Она является самой многолюдной в поселке, где машины «летают» с огромной скоростью, но нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов.

«В нашем поселке угроза для жизни и здоровья жителей давно уже вопрос насущный»,

- сказано в коллективном обращении жителей Тиурула, которое подписали больше ста человек.

По их мнению, и взрослые, и дети ежедневно подвергают себя риску, перемещаясь по улице Солнечная. Местные жители подсчитали, что по выходным и праздничным дням поток машин, проезжающих по центральной улице, доходит до шести сотен. В будние дни на поселковой дороге появляются грузовые машины и спецтехника. Граждане настаивают на реконструкции дороги, которая имеет для них принципиальное значение.

«Такое впечатление, что у нас каменный век. Про нас все забыли вообще», - с нотками отчаяния в голосе заметила Татьяна Яковлева.

Самое печальное, что граждане не понимают, какие действия они должны предпринять, чтобы про них наконец-то вспомнили...