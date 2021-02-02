«Мы все в страхе». Медсестра пожаловалась на крошечную зарплату

Текст: Георгий Чентемиров

В петрозаводской поликлинике № 3 некоторые специалисты получают зарплату, сопоставимую с зарплатой техперсонала. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила медсестра Елена (фамилию она попросила не указывать). По ее словам, многим коллегам – и ей в том числе – зарплату дотягивают до минимальной по региону, несмотря на многочисленные и многолетние обещания властей повысить доходы медиков до «пристойных» величин.

– В СМИ везде вещают, что мы, медики, очень хорошо зарабатываем. Руководство наше отчитывается, что мы получаем деньги, положенные нам по майским указам президента. На самом деле это неправда. Нам даже иногда дотягивают до МРОТ! Мы ничего не нарушаем, не прогуливаем, но вот так.

Женщина назвала конкретные цифры.

– Я работаю на ставку; у меня оклад – 8650 рублей. Идет надбавка за медицинский стаж, которая когда-то была 30%, но с течением времени ее ужали до восьми. Еще 6 процентов – за вредность. И если мы выполним план, мне как медсестре начисляют стимулирующую надбавку – 5 тысяч рублей. Вот и вся моя зарплата. Дали только перед Новым годом по три тысячи рублей премии...

Елена утверждает, что такие зарплаты – не только у нее, но у большинства ее коллег-медсестер. Однако жаловаться решилась только она.

– Боятся все. Говорят: «Ну хоть двадцать тысяч, и то хорошо, а иначе выгонят!». Я спрашиваю: а за что нас выгонять-то?

– Мы все в страхе, мы всего боимся. Самое главное: жаловаться нельзя, сидите и молчите. И я молчала все эти годы. Но сколько можно жить в страхе?

Елена утверждает, что ее коллег во время пандемии коронавируса едва ли не заставили перейти на шестидневную рабочую неделю.

– Нам дали подписать документы о том, что мы согласны работать шесть дней в неделю. Я залезла в Трудовой кодекс, прочитала и выяснила, что нас не могут насильно перевести на шестидневку. Но все боятся. И все подписали, кроме меня. Меня месяц уламывали, но я отказалась.

По словам медсестры, из-за этого работодатель решил усложнить ей жизнь.

– Дело в том, что мы должны проходить аккредитацию. Каждые пять лет мы учимся, подтверждаем квалификацию. И каково было мое удивление, когда всем сертификаты дали, а мне нет! В итоге я позвонила в министерство, и, оказывается, мой сертификат по подтверждении квалификации был давно готов… – рассказывает женщина. Она видит в произошедшем злой умысел со стороны руководства поликлиники.

Но главная претензия – это все-таки зарплата.

– Нам говорят: чем больше пациентов мы примем, тем больше денег получим – ведь деньги идут из Фонда медицинского страхования «вслед» за пациентом. Но мы этих денег не видим.

Под конец разговора Елена расплакалась. По ее словам, она борется за права коллег, но ее никто не поддерживает.

– И я боюсь, что все будет создано для того, чтобы от меня избавиться. Я ведь одна воюю!

– со слезами на глазах говорит медсестра.

Главный врач поликлиники № 3 Ольга Романенко пояснила, что зарплаты сотрудников формируются по строгим правилам, которые определены нормативными актами. Есть, однако, стимулирующие выплаты, которые устанавливаются в каждой организации отдельно и закрепляются коллективным договором. И если сотрудник не достиг некоторых целевых показателей, выплата может быть снижена.

– Средний уровень зарплат во всех медицинских организациях мало чем отличается. Он практически одинаковый. Однако, к примеру, в стационаре ночные часы оплачиваются выше, и за счет этого зарплаты могут разниться. Сейчас ожидается изменение системы оплаты медработников, некий возврат к тарификационным спискам – возможно, это даст положительный эффект. Но я не могу сказать, что в нашей поликлинике зарплаты ниже, чем в других учреждениях, – ответила Романенко.

Также руководитель учреждения заверила, что целевые показатели по майским указам президента в ее поликлинике достигаются.

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Портал «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о низких зарплатах в здравоохранении. Ситуацию не спасли даже майские указы президента России, согласно которым ежемесячный доход, например, врачей должен был составлять две средних зарплаты по региону. Для медсестер цифры скромнее, но уж точно не МРОТ. Однако это – в среднем, и данное уточнение давало чиновникам широчайшее поле для импровизации.

Безденежье – проблема универсальная и повсеместная. На нее жаловались и медики больницы в поселке Лоухи, и сотрудники Перинатального центра. Работники скорой помощи Петрозаводска и вовсе дошли до суда – который ожидаемо проиграли. Даже во время пандемии некоторые медики заявили о снижении доходов – причем до критической отметки.

В общем и целом объяснение простое. Российские власти делают вид, будто не могут понять, что рост доходов возможен, только если увеличить финансирование. В случае с медициной – увеличить в разы. А на деле финансирование того же здравоохранения снижается и на федеральном уровне, и на региональном. И прямое тому доказательство – регулярные жалобы конкретных людей. Ведь они не могут, придя в магазин, расплатиться оптимистичным чиновничьим отчетом о достижении целевых показателей по майским указам. Или показать красивую фотографию из тех, которые губернатор размещал на своей странице в рамках акции «Спасибо врачам». // Фото: pixabay.com/ru