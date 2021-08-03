«Мы после каждой победы знали, что что-то есть выше»

Текст: Георгий Чентемиров

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин впервые после возвращения домой провел пресс-конференцию. За те несколько дней, которые он провел в Карелии, случилось много чего важного. Его наградили орденом «Сампо», правительство назначило ему и его тренеру крупную стипендию, а глава региона распорядился создать специализированный центр по тхэквондо. Обстоятельного разговора с прессой, однако, до сих пор не было; с местными журналистами чемпион пообщался на вокзале, но этого было явно мало. Вопросы оставались – и к Ларину, и к его тренеру Сергею Петрову. Задать их смогли 3 августа.

Начали с главной темы дня – того самого центра тхэквондо. На его базе хотят создать целую школу, а назвать ее хотят в честь Владислава Ларина. «Буду очень рад, если своими трудами и достижениями поспособствовал развитию спорта в республике и желанию молодежи заниматься тхэквондо», – сдержанно прокомментировал эту инициативу Ларин. Его тренер был более эмоционален.

"Я несказанно счастлив. Данный вопрос я поднимал уже очень давно. В республике есть проблемы, может быть, посерьезнее, но сейчас мы можем уделить должное внимание тхэкводно. Мы доказали, что можем готовить спортсменов высочайшего класса. Кроме Владислава, есть в команде уроженец Карелии Антон Катков. Есть школа, есть зарекомендовавшая себя методика",

– сказал Сергей Петров.

Основная часть вопросов, однако, касалась самой Олимпиады. Владислав Ларин отметил, что какого-либо политического давления, невзирая на все особые обстоятельства, они не испытывали.

– Мы были готовы к различного рода воздействиям, например, со стороны судей. Но на самом деле никакого давления не было. Непосредственно в олимпийское деревне и на самой арене не было никаких политических факторов. Судьи отработали безупречно. Все было честно и достойно, в том числе со стороны соперников. Для примера, была ситуация перед финальным поединком – мои партнеры по команде уже уехали, и мне помогали разминаться ребята из Великобритании. Внутри нашего сообщества отношения дружественные.

"Нам в итоге разрешили развесить российские флаги в олимпийской деревне. Их было не так много, но все знали, что здесь живут россияне",

– добавил Петров.

Журналисты задали стандартный, но оттого не менее актуальный вопрос: что чувствуешь после такой победы?

– В момент, когда раздался сигнал об окончании поединка, была такая смесь эмоций… Это и радость, и осознание проделанного труда, ведь мы с тренером шли к этой медали не одно десятилетие. Это даже не эйфория, еще слов не придумали, чтобы описать это состояние. Спустя несколько дней я только осознал, какое событие случилось, – ответил Ларин.

Владислав, как уже отмечали ранее, просто уничтожил всех своих соперников, и даже финальный поединок выиграл с солидным преимуществом. На пресс-конференции спортсмен и его тренер объяснили, как это удалось.

– На Олимпиаде на спортсмена давит груз ответственности перед страной, которая на тебя рассчитывает. Он ограничивает, сковывает спортсмена, потому что боишься совершить ошибку. Владислав разносторонне развит, он может показывать красочные бои, но ответственность за финальный поединок была столь высока, что не было возможность допускать ошибок. Надо было выбирать: либо красоваться, либо работать на результат, – сказал Сергей Петров.

– Самым сложным было психологическое давление, – подтвердил Ларин. – Это является проблемой для многих фаворитов. На Олимпиаде нет людей, которые физически или функционально не готовы. Но есть те, кто готов преодолевать психологическое напряжение, и есть те, кто не готов. С психологической точки зрения, это было одно из самых уверенных выступлений в принципе. Я перед Олимпиадой себя так уверенно чувствовал, как ни перед одним другим турниром.

Ближайшие два месяца Владислав Ларин будет отдыхать.

– Сейчас будет поддерживающий режим тренировок. Когда ты выходишь на такой уровень функциональной подготовки, если тренировочный процесс остановить, вернуться к нему будет очень тяжело. Но на первый план в ближайшее время выходит вопрос работы со СМИ. Надо со всеми пообщаться, рассказать, как всё было.

Общение – отдельная и даже несколько болезненная тема.

– Сколько мне пришло сообщений после победы, я не могу сказать. Если взять телефон и просто пролистывать все сообщения, то часа не хватит. Физически невозможно ответить на такое количество сообщений. Я просто отпустил ситуацию, – смеется Владислав Ларин. – Разберу, когда будет время. Благо, есть люди, которые это понимают, но некоторые писали – дескать, что ж, Владислав, зазнался, не отвечаешь… Хотел бы извиниться перед всеми, кому не ответил на сообщения. Просто физически не успеваю.

Под конец пресс-конференции Сергей Петров откровенно ответил, как именно Владиславу удалось стать олимпийским чемпионом, а ему – такого чемпиона воспитать.

"Когда все начиналось, мы с Владом не думали об Олимпиаде. Просто мы знали после каждой победы, что что-то есть выше. Каждый раз формировались новые цели. Мы об этом не разговариваем, не обсуждаем, но мы на одной волне, и подсознательно мы оба понимаем, к чему мы идем".

С таким спортсменом, как Влад, просто повезло. Есть масса более одаренных спортсменов, чем Владислав; через меня прошло много народу, у которых имелись врожденные преимущества, над которыми Владу приходилось работать. Но он очень трудолюбив. Я ведь на каждой тренировке веду журнал посещаемости; так вот за семь лет у Ларина не было ни одного пропуска! Я даже иногда запрещал ему тренироваться, говорил отдохнуть, но он все равно приходил.

Мне приходилось двигаться и развиваться вместе со спортсменом. Влад развивался как спортсмен, я развивался как тренер. Влад верил в перспективу, которую я ему нарисовал. Не каждый спортсмен верит, а Влад верил с первого дня.