Музыкальный театр Карелии откроет сезон в сентябре двумя премьерами

Музыкальный театр Карелии начал подготовку к новому сезону, сообщает министерство культуры РК.

Откроется театральный год большим гала-концертом, в котором на сцену выйдут как артисты оперы, так и артисты балета.

Но первое, что театр предложит публике уже в августе, – камерные концерты и экскурсии в закулисье.

Подготовка звездной оперетты с таинственным незнакомцем в маске, которую весной пришлось прервать из-за карантина, продолжается в новом сезоне. Режиссер спектакля народный артист России Юрий Александров (в его версии оперетта будет называться «Мистер Икс») готов представить публике свою новую работу с карельской труппой 18 и 19 сентября.

Балетная труппа театра планирует начать сезон 25 сентября с премьеры балета «Вальпургиева ночь», одной из ярких хореографических сцен оперы Гуно «Фауст». Десятки балетмейстеров ставили танцы на эту колоритную музыку, но признанным шедевром во всем мире считается постановка Леонида Лавровского. Именно его хореографию берет за основу главный балетмейстер театра Кирилл Симонов. Премьера должна была состояться еще в апреле и планировалась к показу в Хельсинки. Однако из-за эпидемической ситуации гастроли в столице Финляндии не состоялись, а премьера перенеслась на осень.

В новом сезоне театр планирует также выпуск оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке лауреата «Золотой маски» Георгия Исаакяна (ранее на карельской сцене им была поставлена «Волшебная флейта» Моцарта). Сценографом постановки выступит известнейший театральный художник Эрнст Гейденбрехт.

Музыкальную сказку для детей о стойком оловянном солдатике на музыку санкт-петербургского композитора Сергея Баневича поставит режиссер Анна Осипенко.

В октябре Музыкальный театр принимает на своей сцене региональную программу фестиваля «Золотая Маска», в которую вошли спектакль театра «Мастерская Петра Фоменко» «Сон в летнюю ночь» и спектакль «Довлатов» петербургского театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова.