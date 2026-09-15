Мужской хор Вологодской филармонии выступит в Кондопоге

20 сентября во Дворе искусств г. Кондопоги пройдёт гастрольный концерт «Песни нашей любви» коллектива областной филармонии им. Гаврилина (6+)

Фото: Карельская госфилармония

За 25 лет существования хор дал концерты во множестве российских городов - от Калининграда и Мурманска до Красноярска и Краснодара. Вологодским артистам аплодировали в ГЦКЗ «Россия» и Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, в капелле им. М. И. Глинки и Малом зале Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, в Центре оперного пения Галины Вишневской.

В 2001 году коллектив вошёл в состав Вологодской областной государственной филармонии. С тех пор ни одно значимое событие на Вологодчине не обходится без его участия. Хор выступал на международных Гаврилинских фестивалях, а также на «Кружевах», «Голосах истории», «Покровских встречах» и «Голосе ремёсел». Коллектив неоднократно становился участником целого ряда престижных международных фестивалей: VIII фестиваль Российского искусства в Каннах, фестиваль «Рождественская Прага» в Чехии, традиционный фестиваль российского искусства в Риме «Россия - Италия. Сквозь века» и других.

Юбилейная программа «Песни нашей любви» - калейдоскоп любимых мелодий: от «Я отсюда родом-племенем» Валерия Гаврилина, ставшей музыкальной эмблемой хора, до патетических хоровых сочинений Георгия Свиридова. Первое отделение посвящено академической хоровой музыке русских композиторов, второе - мелодиям кино и эстрады. Прозвучат «Песенка мушкетёров» Максима Дунаевского, Belle из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», Besame mucho Консуэло Веласкес, «Я работаю волшебником» Эдуарда Колмановского, «Верни мне музыку» Арно Бабаджаняна, а также шлягеры из репертуара «Браво» и «Секрета».

Начало в 17:00. 6+

Действует «Пушкинская карта».

Приобрести билет можно на сайте.

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