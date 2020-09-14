14 сентября 2020, 12:49
Происшествия

Мужчину в нижнем белье и носках задержали в банке в Карелии

Нетрезвый злоумышленник не смог объяснить, зачем он повредил терминал

Под утро 11 сентября в одном из банков Олонца сработала тревожная сигнализация.

Прибывшие росгвардейцы застали в помещении, где установлены банкоматы, мужчину в исподнем и носках. От него пахло спиртным.

Злоумышленник раскачивал банкомат и пытался его уронить. Объяснить свое поведение мужчина не смог. Однако в ходе осмотра помещения, оказалось, что  поврежден еще один банкомат. Задержанного передали полиции.

Обсудить
просмотр
174360
Метки: 
Банк
Олонец
Банкомат
алкоголь
росгвардия
нижнее белье
новости Карелии