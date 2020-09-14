Мужчину в нижнем белье и носках задержали в банке в Карелии

Под утро 11 сентября в одном из банков Олонца сработала тревожная сигнализация.

Прибывшие росгвардейцы застали в помещении, где установлены банкоматы, мужчину в исподнем и носках. От него пахло спиртным.

Злоумышленник раскачивал банкомат и пытался его уронить. Объяснить свое поведение мужчина не смог. Однако в ходе осмотра помещения, оказалось, что поврежден еще один банкомат. Задержанного передали полиции.