14 сентября 2020, 12:49
Мужчину в нижнем белье и носках задержали в банке в Карелии
Нетрезвый злоумышленник не смог объяснить, зачем он повредил терминал
Под утро 11 сентября в одном из банков Олонца сработала тревожная сигнализация.
Прибывшие росгвардейцы застали в помещении, где установлены банкоматы, мужчину в исподнем и носках. От него пахло спиртным.
Злоумышленник раскачивал банкомат и пытался его уронить. Объяснить свое поведение мужчина не смог. Однако в ходе осмотра помещения, оказалось, что поврежден еще один банкомат. Задержанного передали полиции.