Мужчину с поддельной банкнотой задержали в Беломорске

Вневедомственной охраной задержан гражданин с сомнительной банкнотой, сообщает пресс-центр Управления Росгвардии по РК.

В Беломорске вечером 23 июня сигнал тревоги на пульт централизованной охраны поступил с охраняемой АЗС на Порт-шоссе. Группа задержания выяснила, что при оплате топлива водитель предложил купюру номиналом 500 рублей, а кассир при проверке заподозрил признаки подделки.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина до прибытия следственно-оперативной группы полиции. Задержанный оказался 53-летним местным жителем.