Мужчину до смерти забили в подъезде дома в Петрозаводске

Драка в подъезде дома на Бородинской в Петрозаводске закончилась для одного участника гибелью, для другого колонией.

Все произошло в феврале. Компания выпивала. В какой-то момент один мужчина предложил сожительнице своего приятеля провести с ним вместе время в сауне. Мужчины на этой почве повздорили и вышли в подъезд, рассказали в Следкоме карелии. Завязалась драка, один нанес своему знакомому около сорока ударов руками и ногами по голове и телу, а затем вернулся в квартиру и продолжил застолье.

Избитого мужчину нашла соседка, она вызвала «скорую», но медикам оставалось только зафиксировать его смерть.

Следователи завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего гибель человека. Нападавший был задержан, вину он признал. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. // фото unsplash.com/ Ye Jinghan