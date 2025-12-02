Мужчине продали ядовитую рыбу под видом скумбрии

В Краснодарском крае местный житель купил вместо скумбрии ядовитую рыбу - иглобрюха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, 28 ноября житель Тихорецка купил рыбу в одном из местных магазинов. При разморозке он понял, что купленная «скумбрия» сильно напоминает иглобрюха, которого человеку есть нельзя, поскольку эта рыба содержит нервно-паралитический яд.

Прокуратура края организовала проверку по факту случившегося. Директору магазина было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

