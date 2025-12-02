Рыбу и морепродукты из Мурманской области отправили в Европу и Китай

Рыбу и морепродукты из Мурманской области отправили в Евросоюз, Китай, Южную Корею, Нигерию, ОАЭ, Марокко, Уругвай и другие страны. С начала года экспортировали 104,544 тыс. тонн продукции.

Большая часть продукции, более 65,2 тыс. тонн, была отправлена в Евросоюз, сообщили в Россельхознадзоре.

В Китай экспортировали около 25,8 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции, а также отправили более 400 тонн живого краба.