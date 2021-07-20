20 июля 2021, 09:57
Мужчина в Петрозаводске ударил и грозился задушить сожительницу
Сотрудники Росгвардии защитили петрозаводчанку от агрессивного сожителя
Около полуночи 19 июля помощь росгвардейцев понадобилась 31-летней жительнице Петрозаводска, сообщает пресс-служа Росгвардии.
Прибывшая на вызов группа задержания городского отдела вневедомственной охраны застала в разгаре конфликт горожанки со своим сожителем. Мужчина ударил ее, а также грозился задушить. Пострадавшая написала заявление.
Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего агрессора и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.