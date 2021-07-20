В Петрозаводске под колеса попал ребенок

Вчера в Петрозаводске в Скандинавском проезде был сбит автомобилем семилетний мальчик, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В 19:25 водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на пешехода, 7-летнего мальчика. Уточняется, что ребенок находился без сопровождения взрослых.

Мальчик вышел на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. В результате ДТП он получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Фото: toptyumen.ru