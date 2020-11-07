07 ноября 2020, 17:57
Происшествия

Мужчина ушел из дома на Древлянке и пропал

Полиция объявила в розыск Аркадия Логинова

Городская полиция ведет поиски Аркадия Михайловича Логинова, 1990 года рождения.

По сообщению МВД, мужчина 3 ноября ушел из дома на Древлянке. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 34 года, рост 175 см, волосы русые.
Был одет в красную куртку с черными вставками, рабочие светло-коричневые брюки, черную шапку с белым узором.

Значимые сведения просят сообщать по номерам: +79814020614 или (814-2)739-683.

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новости петрозаводска
Древлянка
Аркадий Логинов
Полиция
Розыск