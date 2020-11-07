07 ноября 2020, 17:57
Мужчина ушел из дома на Древлянке и пропал
Полиция объявила в розыск Аркадия Логинова
Городская полиция ведет поиски Аркадия Михайловича Логинова, 1990 года рождения.
По сообщению МВД, мужчина 3 ноября ушел из дома на Древлянке. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 34 года, рост 175 см, волосы русые.
Был одет в красную куртку с черными вставками, рабочие светло-коричневые брюки, черную шапку с белым узором.
Значимые сведения просят сообщать по номерам: +79814020614 или (814-2)739-683.