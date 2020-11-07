Мужчина проник в чужой дом, украл деньги и уснул на месте преступления

Пока житель поселка Ильинский вместе с супругой заготавливал веники в лесу, кто-то побывал у них дома и стащил две тысячи рублей. О пропаже денег мужчина заявил в полицию.

По версии полиции, 52-летний ранее судимый селянин приходил к дому потерпевшего, но узнав, что хозяев нет на месте, ушел. Затем он вернулся, проник внутрь, проверил карманы чужой куртки, где и нашел деньги. Похититель заснул на диване. Спящего мужчину обнаружили вернувшиеся домой жильцы. Когда незваный гость ушел, и вскрылась пропаже двух тысяч. Однако жильцы не заподозрили ушедшего гостя в преступлении.

Подозреваемый пояснил полиции, что не смог сразу уйти из теплого дома. Причиненный ущерб он обещал возместить. (фото newtimes.kz)