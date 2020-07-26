Мужчина умер от пневмонии в Карелии

25 июля в Карелии скончался еще один пациент с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

По данным оперштаба, у 61-летнего мужчины была сопутствующая сердечно-сосудистая патология и патология дыхательной системы. Тест на коронавирус у него был отрицательным.

За последние сутки в больницы доставлены еще 11 пациентов с пневмонией. Всего с начала апреля в республике госпитализированы 982 человека. Болезнь унесла 67 жизней.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19.