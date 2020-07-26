26 июля 2020, 09:40
Мужчина умер от пневмонии в Карелии
С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 67 пациентов
25 июля в Карелии скончался еще один пациент с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
По данным оперштаба, у 61-летнего мужчины была сопутствующая сердечно-сосудистая патология и патология дыхательной системы. Тест на коронавирус у него был отрицательным.
За последние сутки в больницы доставлены еще 11 пациентов с пневмонией. Всего с начала апреля в республике госпитализированы 982 человека. Болезнь унесла 67 жизней.
В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19.