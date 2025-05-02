Мужчина получил тяжелую травму на работе в Петрозаводске

Государственная инспекция труда завершила расследование по факту несчастного случая, произошедшего с работником одной из компаний в Петрозаводске.

По данным госинспекции труда, инцидент случился 28 марта. Товаровед после разбора поставки направился к рабочему столу, но оступился и упал на спину на керамогранитный пол. В результате происшествия мужчина получил тяжелую травму.

Комиссия пришла к выводу, что причиной инцидента стали неосторожность и поспешность пострадавшего. © «Петрозаводск говорит»