02 мая 2025, 10:32
Мужчина получил тяжелую травму на работе в Петрозаводске
Госинспекция труда провела расследование инцидента с товароведом в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Государственная инспекция труда завершила расследование по факту несчастного случая, произошедшего с работником одной из компаний в Петрозаводске.
По данным госинспекции труда, инцидент случился 28 марта. Товаровед после разбора поставки направился к рабочему столу, но оступился и упал на спину на керамогранитный пол. В результате происшествия мужчина получил тяжелую травму.
Комиссия пришла к выводу, что причиной инцидента стали неосторожность и поспешность пострадавшего. © «Петрозаводск говорит»