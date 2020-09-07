Мужчина похитил сумку у посетительницы бара в Петрозаводске

Житель карельской столицы стал фигурантом уголовного дела за кражу сумки у посетительницы бара в Петрозаводске, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 29-летняя горожанка и сообщила, что стала жертвой преступления.

Как выяснилось, 29 августа в ночное время женщина отдыхала в баре в компании знакомых. Свою сумку, в которой находились документы, два мобильных телефона и кошелек с деньгами, она положила под стол, а когда собралась домой, ее на месте не нашла. Сумма ущерба составила 18 000 рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен один из приятелей потерпевшей, 37-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Мужчина признался, что покинул заведение в числе первых. Деньги он успел потратить, все похищенные вещи изъяты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.