17 февраля 2021, 12:21
Происшествия

Мужчина обворовал предприятие в Карелии на сотни тысяч рублей

В Сортавальском районе полицейскими установлен подозреваемый в серии краж

В полицию Сортавальского района на прошлой неделе обратились сотрудники промышленного предприятия. Они сообщили, что с охраняемой сторожем территории похищены блоки управления экскаваторов. Ущерб превысил 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний мужчина. Он признался, что с помощью кражи приборов хотел поправить свое материальное положение. Позже полицейские выяснили, что годом ранее он совершил такую же кражу.

Возбуждены уголовные дела о хищениях имущества. Ведется следствие. Фото elleonora.ru

Обсудить
просмотр
182512
Метки: 
Сортавальский район
Кража
предприятие
МВД
Полиция
новости Карелии