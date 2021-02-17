Мужчина обворовал предприятие в Карелии на сотни тысяч рублей

В полицию Сортавальского района на прошлой неделе обратились сотрудники промышленного предприятия. Они сообщили, что с охраняемой сторожем территории похищены блоки управления экскаваторов. Ущерб превысил 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний мужчина. Он признался, что с помощью кражи приборов хотел поправить свое материальное положение. Позже полицейские выяснили, что годом ранее он совершил такую же кражу.

Возбуждены уголовные дела о хищениях имущества. Ведется следствие. Фото elleonora.ru