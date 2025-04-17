Мужчина обчистил квартиру родной матери в Карелии

В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что в ее квартиру кто-то забрался, пока ее не было дома. Пропал ноутбук, также был разбит телевизор, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 34-летний сын потерпевшей. Выяснилось, что мужчина забрался в квартиру матери через окно и устроил там застолье, пока женщина была в отъезде. Уходя, он специально разбил телевизор и похитил ноутбук.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела о краже и об умышленном повреждении чужого имущества. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»