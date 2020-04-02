Мужчина незаметно украл из гипермаркета компрессоры для автомобиля

Из отдела автотоваров одного из петрозаводских гипермаркетов украли семь компрессоров. На полке в магазине остались только пустые коробки. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-центре республиканского МВД.

Подозреваемого вычислили. Им оказался 31-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом.

Как пояснил подозреваемый, хищения он совершал по ночам. В первый раз он незаметно вынес два компрессора. Спустя несколько дней повторил злодеяние. Все, что украл, он успел перепродать.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.