Мужчина без прав гонял на мотоцикле по Петрозаводску

В среду в Петрозаводске сотрудники ДПС остановили 42-летнего мотоциклиста. Выяснилось, что у мужчины нет прав необходимой для управления мотоциклом категории, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

В отношении горожанина был составлен административный протокол. За нарушение ему придется ответить.

Дорожные инспекторы призывают жителей карельской столицы не садиться за руль мотоцикла, не имея соответствующих прав. Для управления этим видом транспорта необходимо пройти специальное обучение. © «Петрозаводск говорит»