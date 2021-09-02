Мотоциклист влетел в остановившийся автомобиль в центре Петрозаводска

Авария с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Логан» произошла в День знаний на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская, сообщает dtpptz.ru. Момент столкновения запечатлели камеры видеонаблюдения «Сампо.ру» и CityLink.

Авария произошла за гоголевским путепроводом в полосе, предназначенной для левого поворота на Красноармейскую. Вероятно, «Рено» остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклист, который двигался следом, попытался затормозить и врезался в иномарку.

Ранее напротив Дома офицеров также произошла авария с участием мотоциклиста. При выезде с прилегающей территории 30-летний байкер на Suzuki не предоставил преимущества двигавшемуся по главной дороге Nissan. Произошло столкновение. Мотоциклисту назначили амбулаторное лечение.