Мошенники отправили пудожанина в Санкт-Петербург за двумя кредитами

25-летний житель Карелии остался должен банкам и родным после того, как его обманули мошенники.

Началось все со звонка будто бы из налоговой, во время беседы молодого человека убедили назвать код для записи в очередь на прием. После ему пришлось сообщение в мессенджере с номером службы безопасности, в текст говорилось о мошенниках.

Парень позвонил по указанному номеру и узнал, будто на него пытаются оформить кредит, а деньги направить на спонсирование незаконной деятельности. Ему посоветовали ехать в Северную столицу, взять два кредита почти на миллион, попросить денег в долг у знакомых и все отправить на счета неизвестных. В общей сложности он перевел мошенникам 1 миллион 930 тысяч.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

