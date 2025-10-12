В Карелии пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

«Сообщи, где торгуют смертью!» - второй этап общероссийской акции пройдет в Карелии с 13 по 24 октября, сообщает пресс-служба МВД.

Жителей республики просят сообщить о фактах употребления и сбыта наркотиков по телефону «102» или по «телефонам доверия». Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии проведут профилактические мероприятия совместно со специалистами других ведомств.

Справочные материалы по теме незаконного оборота наркотиков размещены на сайте МВД по Республике Карелия в подразделе «Структура – «Управление по контролю за оборотом наркотиков».