Собаки не любят, когда хозяева затевают перестановку мебели в доме. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Прежде всего, важно запомнить, что собаки любят стабильность в доме. Это касается как распорядка и определённых ритуалов, так и обустройства в доме. Стоит заранее продумать планировку, чтобы в будущем особо не передвигать предметы с места на место. Животному важно понимать, где он отдыхает, ест, играет, а какие территории для него под запретом. Например, ваша кровать»,

- сказал Голубев.

В первую очередь, по его словам, питомцу нужно выбрать место для отдыха. Собаки спят намного больше человека, взрослым особям требуется 16 часов в день, а щенкам ещё больше. В качестве лежанки нельзя использовать обычный коврик, место должно быть комфортным, уютным, защищённым от сквозняков. Собачье место, как и место кормления, лучше определить раз и навсегда и не менять его без особой необходимости. Wirestock / Freepik