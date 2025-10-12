Детский сад в Карелии входит в зиму с дырявой крышей

Текст: Елена Малишевская, фото: группа в ВК «Пяозерский детский сад»

Протекающая кровля, тазики во время дождя и самодельные столики, сколоченные родителями во дворе. Так в Пяозерском детском саду начался новый учебный год. Проблему с ремонтом кровли не могут решить уже несколько лет. Родители бьют тревогу: под угрозой жизнь и здоровье их малышей.

Пока стоит теплая и почти без осадков осень, кажется, что большой проблемы нет. Но родители воспитанников Пяозерского детского сада точно знают: когда зарядят дожди, в ход снова пойдут ведра и тазики. Причем, ставят их везде, в том числе, возле проводки и электронагревательных приборов.

«Дырявая крыша в детском саду, об этом все знают, и никто ничего не делает. Во время дождя или обильного снегопада текут ручьи, подставляют тазики. Может быть замыкание и пожар в любую минуту»,

- рассказали редакции «Петрозаводск говорит» родители малышей.

«Администрация Лоухского муниципального района, в связи с невозможностью выделения средств из бюджета района на проведение работ по ремонту кровли МБДОУ Пяозерский детский сад, неоднократно, в 2023 и в 2024 годах обращалась в Министерство образования и спорта Карелии с просьбой о содействии в выделении средств из республиканского бюджета на проведение данных работ. Средства выделены не были»,

- сообщает с своем официальном ответе глава района Кристина Серебрякова.

В 2025 году администрация Лоухского района снова подала бюджетную заявку в минобразования с указанием точной суммы на ремонт кровли – 5 млн 454,7 тыс. рублей. Оттуда документ ушел в Министерство финансов.

«Министерство финансов Карелии подтверждает включение финансового обеспечения указанных расходов в размере 5 454,7 тыс. рублей в реестр первоочередных расходов для дальнейшего рассмотрения правительством Карелии при внесении изменений в бюджет на 2025год и плановый период 2026 и 2027 годов. Данное рассмотрение будет осуществляться с учетом прогноза поступления доходов в бюджет Карелии и приоритетного направления ассигнований на оплату труда работников бюджетной сферы и обеспечение мер социальной поддержки населения»,

- пишет глава Лоухского района Кристина Серебрякова.

Пока денег на ремонт кровли нет, а ответы от официальных лиц поступают без какой-либо конкретики, сотрудники детского сада не сидят без дела. В августе, пока дети были на каникулах, они готовились к новому учебному году: провели частичный косметический ремонт центрального входа, музыкального зала, развесили новые шторы в групповые помещения.

Занимались сотрудники детского сада и благоустройством территории.

«Скашиваем травяной покров, спиливаем сухие ветви деревьев, своевременно убираем дикорастущие грибы. Мы заботимся о чистоте территории и безопасности наших воспитанников»,

- сообщили сотрудники детского сада в официальном паблике.

На территории детского сада, действительно, что и остается, так это убирать дикорастущие грибы. Игровой площадки там просто нет. Старое оборудование, пришедшее в негодность, демонтировали, а новое никто не поставил. Летом прошлого года родители своими силами изготовили и установили столики и скамейки.

«В 2026 году из средств родительской платы планируется приобрести некоторые элементы игрового оборудования: три скамейки, машину и домик-беседку»,

- сообщила глава Лоухского района Кристина Серебрякова.

В районной администрации подсчитали, что новый игровой городок, включая сметную документацию и установку, будет стоить не менее двух с половиной миллионов рублей. Таких денег район выделить не может. Серебрякова пишет, что «планируется подача заявки для участия в конкурсном отборе проектов, направленных на поддержку местных инициатив граждан».

Мы не знаем более первоочередных задач, чем жизнь и здоровье детей. Почему в Пяозерском деском саду нарушаются элементарные правила безопасности? Почему сотрудники сада сами делают косметический ремонт и спиливают сухие деревья? Почему родители сами сколачивают скамейки? Вопросов много. Ответов, к сожалению, мало.