Команда из Карелии заняла второе место на турнире средневековых боев

Рыцари из клуба SWORD (Петрозаводск) заняли второе место из 7 на Международном поединке в рыцарских доспехах с незаточенным холодным оружием «Осенний кубок Байарда». Соревнование прошло в Москве. 10 октября жюри окончательно подсчитало итоговый рейтинг команд.

Исторический средневековый бой (ИСБ) зародился в России в середине нулевых, а в 2009 году преобразовался в полноценное спортивное направление. Первый международный турнир прошел в 2010 году и показал интерес к ИСБ от людей со всего мира — на ристалище были представлены десятки команд. Сборная России занимает лидирующие позиции уже более десяти лет, в общем зачете наших рыцарей свыше сотни золотых медалей и 10-кратное лидерство в общекомандном мировом зачете.

4 и 5 октября участники выступали в четырех номинациях: — «Полуторный меч», «Алебарда», «Меч и баклер» и «Щит и меч». Побеждает тот, кто нанесет больше ударов.

Высшая школа ИСБ Санкт-Петербург поделила первое место с московской командой Байард, обе группы набрали по 14 очков. Второе место досталось рыцарям из SWORD (Петрозаводск) — 11 очков. Третье место и 3 очка у команды Цитадель из города Видное.

Основатель клуба «Берн» Евгений Стржалковский отмечает: «Алина Лаппо из Карелии в который раз подтвердила свое несомненное лидерство среди женщин. Она является действующей чемпионкой мира в исторических средневековых боях в дуэльных соревнованиях, поэтому ее победе рад, но не удивлен. Зато неожиданностью стало первое место петербурженки Анастасии Плюты, которой удалось обойти другую чемпионку мира, москвичку Марину Головину. Итоги турнира в лишний раз доказывают: сила и мастерство определяются не полом, а упорством и волей».