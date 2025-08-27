Мошенники проводят чистку в Петрозаводске

В Петрозаводске появились подозрительные специалисты, готовые за деньги прочистить вентиляцию. Объявления с предлагаемыми услугами расклеены по подъездам домов. Об этом рассказал городской депутат и предположил, что чистильщики вентиляции могут быть мошенниками.

Парламентарий позвонил по номеру из объявления, где женский голос рассказал, что услуги оказывает ИП, а у трубочистов есть какие-то корочки и документы. За услугу прочистки вентиляции специалисты просят заплатить от 4 до 20 тысяч рублей и выше, обещают в течение трех дней прислать электронный чек.

«За эти деньги вам, цитирую, «прочистят участок вентиляции до соединения с общедомовым каналом» … Учитывая, что действующие нормативы и законодательство, согласно которым все, что находится за вентиляционной решеткой, — это система общедомовой вентиляции, получается, что за 4 тысячи вам великодушно протрут решетку»,

- полагает парламентарий.

Оказалось, что офиса «Карельские трубочисты» в Петрозаводске нет, специалисты работают онлайн.

В случае проблем с вентиляцией депутат посоветовал петрозаводчанам звонить в свою УК или в ЕДДС.