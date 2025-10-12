На реке Кемь началась установка садков, с чем не согласно население

Паблик «Кемь | Без цензуры» сообщает об еще одном конфликте, связанном с форелеводческими хозяйствами. По информации паблика, сегодня на берегу реки Кемь были замечены рабочие, которые уже приступили к установке первого садка.

Монтаж садка начался вопреки мнению местных жителей. Это происходит до рассмотрения комиссией заявки на организацию форелевого хозяйства и до общественных слушаний, назначенных на 14 октября. Граждане считают, что создание форелевого хозяйства на Кеми нарушает ряд федеральных законов и санитарных норм. Граждане требует прокурорской проверки незаконных работ и проверки Роспотребнадзора в части нарушения санитарных норм.

«Фиксируйте нарушения! Фотографируйте технику, работы, монтаж конструкций. Все материалы станут доказательствами! Это проверка на прочность для всех нас. Пока мы ведем переговоры — они действуют»,

- обращаются общественники к населению района.

Наверное, Минсельхозу республики некогда сегодня заняться этим вопросом – 12 октября празднуют свой профессиональный праздник. Но должен же в Карелии быть кто-то способный остановить беззаконие...