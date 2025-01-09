Мошенники обманули 23-летнюю девушку, представившись ее коллегой

В Петрозаводске 23-летняя девушка стала жертвой мошенников, использовавших мессенджер для обмана. Как сообщили в МВД Карелии, ей поступило видеосообщение от коллеги с просьбой одолжить деньги.

На записи было видно лицо знакомой, что убедило девушку в подлинности сообщения. Не задумываясь, она перевела девять тысяч рублей на продиктованный номер карты, не уточнив имени получателя.

Спустя некоторое время от этого же аккаунта поступила новая просьба о деньгах под другим предлогом. Это вызвало у петрозаводчанки подозрения, и она решила лично позвонить коллеге. В ходе разговора выяснилось, что аккаунт знакомой был взломан мошенниками.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. // фото: pixabay.com