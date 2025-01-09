Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе под Кондопогой

Ночью 9 января на 454-м километре федеральной трассы «Кола» произошло столкновение двух транспортных средств. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария случилась около 01:30 в четверг.

По предварительным данным, 64-летняя женщина, управлявшая кроссовером Subaru Forester, двигалась в направлении Санкт-Петербурга. На одном из участков дороги она не справилась с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком DAF, после чего Subaru перевернулся в левый кювет.

Травмы получили два пассажира кроссовера: 36-летняя женщина и 13-летняя девочка. При этом водители обоих транспортных средств, а также 11-летняя пассажирка Subaru, избежали ранений.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района проводят проверку, чтобы установить точные обстоятельства происшествия. // фото: Госавтоинспекция Карелии