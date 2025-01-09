На трассе «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с двумя погибшими

На трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области вечером 9 января произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в дорожной полиции.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП поступило около 16:30. Авария произошла на 92-м километре трассы, рядом с поворотом на деревню Ратница. В связи с инцидентом на участке организовано реверсивное движение.

Предварительная информация указывает на то, что на участке дороги, где обгон запрещен, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и одного грузовика.

Все обстоятельства аварии и личности участников на данный момент устанавливают. Согласно сервису «Яндекс Карты», движение в районе аварии затруднено в обе стороны. // фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»