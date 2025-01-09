09 января 2025, 20:08
Происшествия

На трассе «Кола» в Ленобласти произошло ДТП с двумя погибшими

Серьезная авария на трассе «Кола»: столкнулись легковушки и грузовик

На трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области вечером 9 января произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в дорожной полиции. 

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП поступило около 16:30. Авария произошла на 92-м километре трассы, рядом с поворотом на деревню Ратница. В связи с инцидентом на участке организовано реверсивное движение. 

Предварительная информация указывает на то, что на участке дороги, где обгон запрещен, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и одного грузовика.

Все обстоятельства аварии и личности участников на данный момент устанавливают. Согласно сервису «Яндекс Карты», движение в районе аварии затруднено в обе стороны.  // фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Обсудить
Метки: 
Ленобласть
авария ДТП
авария