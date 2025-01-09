Частная баня вспыхнула вечером в Беломорске

Пожарных в Беломорске задействовали при тушении вспыхнувшей частной бани. Она загорелась вечером 8 января, сообщили в ОПС по Беломорскому муниципальному округу.

Баня горела рядом с одним из домов по улице Красина, ее потушили. В результате сгорели потолок и стена.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания предстоит установить. // фото: ОПС по Беломорскому району/ВКонтакте