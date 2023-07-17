Молодые люди устроили шопинг за чужой счет и попались

Молодой человек, 2001 года рождения, и его знакомая, 2003 года рождения, стали фигурантами уголовного дела о краже с банковской карты. В полиции считают, что они нашли чужую карту на улице в Кеми и отправились по магазинам.

Деньги они тратили не только в своем районе. Со счета потерпевшей кемлянки подозреваемые похитили более 8 000 рублей, сообщили в региональном МВД. Расследование дела завершено. // фото unsplash.com