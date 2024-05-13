Молодую женщину в Петрозаводске ищут из-за преступления

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Анастасию Сергеевну Воробьеву. Ее подозревают в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Что именно сделала молодая петрозаводчанка, в полиции не уточнили. Однако попросили откликнуться всех, кто что-то знает о местонахождении этой женщины 1996 года рождения.

Звонить надо по номеру 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется, подчеркнули в МВД. // фото: МВД Карелии