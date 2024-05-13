Найденную в Петербурге расчлененную женщину убил собственный сын

Подозреваемого в расчленении женщины задержали в Санкт-Петербурге. Оказалось, с ней расправился собственный сын, пишет «Фонтанка».

Напомним, что останки нашел в Шушарах на пустыре прохожий и вызвал полицию. Правоохранители обнаружили в одном пакете голову, а в другом – тело без рук и ног.

Останки предположительно принадлежали женщине 35-40 лет. Подозреваемого в ее убийстве нашли. Оказалось, это сын петербурженки.

- Мужчину задержали на выходе из дома при попытке избавиться от оставшихся частей тела,

– сказано в публикации.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об убийстве. // фото: freepik.com