13 мая 2024, 15:21
Происшествия

Найденную в Петербурге расчлененную женщину убил собственный сын

Мужчина расчленил мать и выбросил части тела в мусорных пакетах на пустырь

Подозреваемого в расчленении женщины задержали в Санкт-Петербурге. Оказалось, с ней расправился собственный сын, пишет «Фонтанка».

Напомним, что останки нашел в Шушарах на пустыре прохожий и вызвал полицию. Правоохранители обнаружили в одном пакете голову, а в другом – тело без рук и ног.

Останки предположительно принадлежали женщине 35-40 лет. Подозреваемого в ее убийстве нашли. Оказалось, это сын петербурженки.

 - Мужчину задержали на выходе из дома при попытке избавиться от оставшихся частей тела,

– сказано в публикации.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об убийстве. // фото: freepik.com

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