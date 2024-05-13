13 мая 2024, 15:21
Найденную в Петербурге расчлененную женщину убил собственный сын
Мужчина расчленил мать и выбросил части тела в мусорных пакетах на пустырь
Подозреваемого в расчленении женщины задержали в Санкт-Петербурге. Оказалось, с ней расправился собственный сын, пишет «Фонтанка».
Напомним, что останки нашел в Шушарах на пустыре прохожий и вызвал полицию. Правоохранители обнаружили в одном пакете голову, а в другом – тело без рук и ног.
Останки предположительно принадлежали женщине 35-40 лет. Подозреваемого в ее убийстве нашли. Оказалось, это сын петербурженки.
- Мужчину задержали на выходе из дома при попытке избавиться от оставшихся частей тела,
– сказано в публикации.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об убийстве. // фото: freepik.com