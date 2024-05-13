Кинолог с собакой по кличке Юта задержали убийцу в Петрозаводске

Кинолог со служебной собакой задержали предполагаемого убийцу в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Преступление было совершено в ночь на 5 мая в жилом доме на улице Чернышевского. 27-летний житель Олонца, будучи пьяным, повздорил с 52-летним мужчиной. В ходе ссоры молодой человек разбил бутылку и порезал лицо и горло оппонента. От полученных травм тот умер.

По пути к месту преступления кинолог Вячеслав Захаров со служебной собакой Ютой встретили мужчину, одетого не по погоде - на нем не было верхней одежды. Подозрительный человек был задержан. Выяснилось, что он и совершил убийство, а одежду и орудие преступления спрятал, чтобы замести следы. Юта позже нашла спрятанную толстовку со следами крови.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. // Фото МВД по РК