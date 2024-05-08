Мужчина показал, как «розочкой» убил петрозаводчанина в подъезде дома

Житель Карелии устроил кровавую бойню в подъезде дома в Петрозаводске. Его жертва истекла кровью. Обвиняемого в убийстве арестовали на два месяца. Свою вину он признал.

Кровавое преступление произошло вечером 4 мая в подъезде дома на улице Чернышевского. 27-летний житель Олонца был пьян. У него возник словесный конфликт с 51-летним мужчиной.

Парень разбил бутылку у входа в подъезд, а затем в подъезде напал на мужчину. Как наносил удары, он показал следователям.

«В ходе ссоры фигурант взял в руки горлышко разбитой стеклянной бутылки и нанес несколько ударов в шею и голову потерпевшему. Последний скончался на месте происшествия от обильной кровопотери», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Карелии. // фото скриншот видео