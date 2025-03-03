03 марта 2025, 06:30
Мокрый снег прогнозируют сегодня в Карелии
На дорогах все еще скользко
фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3.
В Карелии, по прогнозу синоптиков, облачно с прояснениями. На большей части республики небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем 0;
В Кондопоге, Олонце, Пудоже днем +2;
В Сегеже, Суоярви, Медвежьегорске днем +1;
В Сортавале днем +3.