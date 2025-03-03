Мокрый снег прогнозируют сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3.

В Карелии, по прогнозу синоптиков, облачно с прояснениями. На большей части республики небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем 0;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже днем +2;

В Сегеже, Суоярви, Медвежьегорске днем +1;

В Сортавале днем +3.