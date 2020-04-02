Мокрый снег и дождь прогнозируют в Карелии

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске облачно. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, днем дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, с середины ночи с порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы в пределах 0, +2. Днем ожидается +4, +6.

3 апреля в Карелии также облачно. Прогнозируются осадки, ночью на севере местами сильные в виде снега, мокрого снега, днем на юге дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере восточный умеренный, с середины ночи местами с порывами до сильного. В ночные часы температура воздуха +2, -3, местами по северным районам до -7. Днем +1, +6, на севере похолодает до -2.

В Калевале ночью -11, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +6;

В Пудоже ночью -2, днем +6;

В Сортавале ночью -2, днем +6;

В Сегеже ночью -4, днем +5;

В Суоярви ночью -3, днем +3.

Ранее МЧС предупредило жителей республики о сильных снегопадах. Под действие неблагоприятных природных явлений может попасть вся территория Карелии.