02 апреля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 апреля
В четверг температура воздуха ожидается в пределах -1, +4 градусов
По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +3.
2 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер будет дуть днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, +4.
В Калевале днем -1;
В Медвежьегорске днем +3;
В Пудоже днем +5;
В Сегеже днем 0;
В Сортавале днем +4;
В Суоярви днем +2.