02 апреля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 апреля

В четверг температура воздуха ожидается в пределах -1, +4 градусов

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +3.

2 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, +4.

В Калевале днем -1;

В Медвежьегорске днем +3;

В Пудоже днем +5;

В Сегеже днем 0;

В Сортавале днем +4;

В Суоярви днем +2.

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