Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 апреля

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +3.

2 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, +4.

В Калевале днем -1;

В Медвежьегорске днем +3;

В Пудоже днем +5;

В Сегеже днем 0;

В Сортавале днем +4;

В Суоярви днем +2.